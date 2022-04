Gorzów. W sobotę będą dwa protesty przed Leroy Merlin

Ukraina została zaatakowana przez Rosję 24 lutego 2022. Od tego momentu do Gorzowa przybyło kilka tysięcy uchodźców z Ukrainy. Dokładna liczba nie jest znana, bo nie wszyscy uchodźcy korzystają z form pomocy przygotowanych przez Polaków.

Podczas ostatniej sesji rady miasta, która była we wtorek 5 kwietnia, prezydent Jacek Wójcicki mówił, że w Gorzowie numer PESEL nadano już 1,6 tys. uchodźców, a do gorzowskich szkół trafiło już prawie 1 tys. ukraińskich dzieci i młodzieży. Na tej podstawie można więc szacować, że od momentu wybuchu wojny do Gorzowa trafiło już kilka tysięcy uchodźców.

