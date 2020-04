Gorzów z rondem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gdzie ono będzie?

Dlaczego akurat wybrano to miejsce? Bo rondo znajduje się zaledwie kilkaset metrów od szpitala wojewódzkiego, a lecznica od lat otrzymuje sprzęt medyczny od WOŚP. Do tej pory na potrzeby gorzowskiej lecznicy Orkiestra przeznaczyła ponad 14 mln zł.

Najcenniejszy sprzęt został kupiony w zeszłym roku. To rezonans magnetyczny z aparatem do znieczulania dla dzieci oraz kardiomonitor za 8,5 mln zł. Szpital wzbogacił się też o aparat rentgenowski za 1,3 mln zł. Po za tym lecznica dostała też: łóżka młodzieżowe, łóżeczka dziecięce i szafki trzyłóżkowe, fotele leżanki dla opiekunów dzieci, materace przeciwodleżynowe, urządzenie do badania słuchu czy endoskop.