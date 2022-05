Gorzów. Zamyka się znana naleśnikarnia. Będzie otwarta tylko do 13 maja

- To najtrudniejszy post, jaki było nam pisać…Drodzy Goście, po wielu miesiącach wspólnej przygody z przykrością informujemy, że 13 maja zamykamy naszą restaurację - poinformowała na Facebooku załoga Jaskółki. To naleśnikarnia, która znajduje się przy ul. Czereśniowej 5f, niemal naprzeciwko wejścia do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, zwanego od lat Chemikiem.