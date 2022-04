Gorzowianie wymieniają odpady na wypady. Można też dostać auto na weekend

Ta akcja odbywa się już po raz ósmy, a do kalendarza gorzowskim imprez wróciła po dwóch latach nieobecności spowodowanej pandemią. I cały czas cieszy się sporą popularnością.

Zasady akcji Wymień Odpady na Kulturalne Wypady jest bardzo prosta. W zamian za określoną porcję śmieci dostaje się vouchery do zrealizowania w różnych punktach usługowych czy gastronomicznych lub bilety na imprezę sportową czy do placówki kulturalnej. Do rozdania jest też m.in. pięć voucherów na możliwość pojeżdżenia przez weekend ekologicznym oplem mokką.