Gorzowianie wysyłają... kartki świąteczne. Niektórzy wypisywali po kilka sztuk

- To zupełnie inny rodzaj składania życzeń niż przez komórkę. To jest szacunek do świąt - mówiła nam pani Elżbieta.

- Ja co roku wysyłam kartki. Teraz też z pięć wysłałem. Są skierowane do najbliższej rodziny. Kilka z kartek będzie dotrze w głąb Polski. Będą promować Gorzów - dodawał Jacek Buczyński.

Kartki, które można było wysłać w Askanie, były m.in. z wizerunkiem Gorzowa. Można na nich było nakleić znaczek z logo akcji „Gorzów blisko świąt”. I kartki, i znaczki mieszkańcy dostawali za darmo.