Gotowy jest już mural z symbolami Gorzowa. Rozpoznasz je wszystkie?

To jeden z większych murali w Gorzowie! Na ścianie kamienicy przy ul. Kosynierów Gdyńskich 107 oraz przyległego do niej muru powstał mural o powierzchni około 200 mkw. Ma 54 metrów długości i od dwóch do czterech metrów wysokości.

Na muralu nie brakuje charakterystycznych dla Gorzowa miejsc. Jest oczywiście katedra, most Staromiejski, Filharmonia Gorzowska, a nawet brama do nieistniejącego już na Zawarciu Ursusa, czyli Zakładów Mechanicznych, gdzie 16 grudnia 1981 - m.in. przy użyciu czołgu - spacyfikowany został strajk pracowników. Ten element na muralu znajduje się nie przez przypadek. W pobliskiej willi Jaehnego przed laty mieścił się milicyjny areszt. To właśnie do niego trafiały osoby, które były zatrzymane podczas pacyfikacji.