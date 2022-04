Pergola w Parku Róż poszła do poprawki. Kiedy ją pomalują?

Pergola zostanie też na nowo pomalowana. Kiedy? Jeszcze w kwietniu. Malowanie musi odbyć się jeszcze raz, bo - na co pod koniec stycznia zwracali uwagę mieszkańcy - z pergoli zaczęła odchodzić farba. I to płatami!

Ławki były... łososiowe

Park Róż pójdzie do poprawki. Co zrobią ze schodami i żwirkiem?

Do poprawki mają pójść jeszcze inne rzeczy w Parku Róż, m.in. nawierzchnia w zakątku różanym oraz na placu zabaw. Jest w niej żwirek, który utrudnia chodzenie, ale przede wszystkim prowadzenie wózka dziecięcego. Poza tym do poprawki mają pójść schody od strony ronda Kosynierów Gdyńskich. Po deszczach na niektórych stopniach stoi woda. Najwięcej zastrzeżeń budzą w nich jednak elementy do siedzenia, które w kilku miejscach zawężają przejście do kilkudziesięciu centymetrów.