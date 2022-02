Park Róż pójdzie do poprawki. Co zrobią ze schodami i żwirkiem?

- W Parku Róż są elementy, które wymagają poprawki. I to bez dwóch zdań - mówi nam prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Zapowiada, że miasto będzie wymagało od wykonawcy, aby poprawił to, co wykonał niedbale podczas rewitalizacji Parku Róż. Poprawione ma też zostać to, co zostało źle zaprojektowane.

Do poprawki pójdą m.in. schody od strony ronda Kosynierów Gdyńskich. Przed rewitalizacją pas do zejścia i wyjścia był kilka razy szerszy niż teraz. Po rewitalizacji szerokość w niektórych miejscach nie ma nawet metra.

- Sam zwróciłem uwagę, że co najmniej dwie ławki na tych schodach trzeba przesunąć. Chociażby pierwsza ławka od góry, po lewej stronie schodząc ze schodów, jest blisko barierki. Te elementy trzeba będzie poprzestawiać, choć one są zgodne z projektem, a zmiany w Parku Róż podlegały konsultacjom - mówi prezydent Wójcicki. Dodaje, że schody mają zostać tak poprawione, aby po deszczach nie tworzyły się na nich kałuże.