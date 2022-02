Jak piękny był stary Gorzów, zobaczysz na historycznych zdjęciach w parku

Park Róż był rewitalizowany od grudnia 2020 do początku lutego 2022. Jeszcze przed końcem prac pojawiło się wiele krytycznych głosów mieszkańców. Mają oni zastrzeżenia m.in. co do wyglądu schodów od strony ul. Łokietka czy żwirowej nawierzchni placu zabaw i tzw. zakątka różanego. Miasto też ma wiele uwag i będzie domagało się od wykonawcy poprawek.

Poprawki mają potrwać - to termin życzeniowy, a nie oficjalny - do wiosny. Część z nich już się zaczęła. Zniknęła m.in. część ławek w kolorze łososiowym. Docelowo mają one być białe.

