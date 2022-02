Prezydent Wójcicki: Park Róż wymaga poprawki. I to bez dwóch zdań!

- W Parku Róż są elementy, które wymagają poprawki. I to bez dwóch zdań - mówi nam prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Zapowiada, że miasto będzie wymagało od wykonawcy, aby poprawił to, co wykonał niedbale podczas rewitalizacji Parku Róż. Poprawione ma też zostać to, co zostało źle zaprojektowane.