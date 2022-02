Groźna kolizja niedaleko Gorzowa. W Lipkach Wielkich chevrolet i volkswagen mocno rozbite. Na szczęście nikt nie został ranny

Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w niedzielę, 13 lutego, w Starym Polichnie (gm. Santok). Na ul. Skwierzyńskiej zderzyły się dwa samochody. Do kolizji doszło przed godziną czternastą. Na miejsce wysłano cztery zastępy strażaków oraz policję. Okazało się, że zderzył się bus marki chevrolet z volkswagenem passatem. Siła uderzenie była duża, samochody są mocno rozbite. Na szczęście skończyło się tylko na szkodach materialnych. Szybko okazało się, że za kierownicą volkswagena siedział 17-latek, który nigdy nie powinien kierować samochodem. Nie miał bowiem prawa jazdy. Do zderzenia z chevroletem doszło, gdy 17-latek zaczął wyprzedzać sznur pojazdów. Wtedy zderzył się z prawidłowo jadącym chevroletem. W zderzeniu nikt nie został ranny. Na czas akcji strażaków droga, na której doszło do kolizji, była nieprzejezdna.

OSP Stare Polichno