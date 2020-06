Historia jak z horroru. Mężczyzna uprowadził dwoje 19-latków w Lubuskiem. Przykładał im nóż do gardła i kazał kopać grób

Z ustaleń śledczych wynika, że pokrzywdzony 19-latek został podstępem zwabiony do samochodu marki BMW przez nieznajomego mężczyznę, który poszczuł go psem, a następnie wepchnął do środka. W samochodzie znajdowała się już jego znajoma 19-letnia kobieta.

Następnie wszyscy troje pojechali do lasu, gdzie nieznajomy odebrał 19-latkom telefony, a następnie oświadczył, że mają sobie wykopać grób. Jednocześnie zarzucił młodym ludziom, że go okradli. W pewnym momencie napastnik przyłożył 19-latkowi nóż do gardła, doszło między nimi do szarpaniny, podczas której młody mężczyzna został kilkukrotnie ugodzony nożem w rękę. 19-latek zdołał uciec przez las, dobiegł do drogi S3, gdzie wezwał pomoc.