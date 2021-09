Iwona Olek wiceprezydentem Gorzowa. Ma zadbać o rozwój miasta

- Powołanie nowej wiceprezydent wiąże się przede wszystkim ze zmianą w urzędzie, która będzie dotyczyć zakresu obowiązków w pionie pani wiceprezydent. Ten pion będzie odpowiadał przede wszystkim za strategię miasta, za jej realizację i za pozyskiwanie funduszy - mówił w środę prezydent Jacek Wójcicki. - Przed nami nowa perspektywa unijna. Chcemy skupić się na tym, by zdobyć jak najwięcej pieniędzy, by na najbliższe pięć-siedem lat zapewnić rozwój miasta - dodawał w rozmowie z GL prezydent. Dodajmy, że choć Wójcicki rządzi miastem już siódmy rok, to w czasie jego kadencji miasto nie negocjowało przyznania unijnych pieniędzy na kończącą się strategię unijną (robiła to ekipa Tadeusza Jędrzejczaka).