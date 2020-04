Jak nosić maseczkę dobrze? Niestety, ale wciąż wielu z nas nie zakładka maseczki tak, jak należy...

W Polsce ze względu na epidemię koronawirusa od 16 kwietnia jest obowiązek zasłaniania nosa i ust.

- Widzę ludzi, którzy chodzą po mieście w maseczkach - zadzwonił do nas Czytelnik, pan Tomasz. - I widzę jeden podstawowy błąd, który popełniają. Niektórzy, owszem, mają zasłonięte usta, ale nosa już w ogóle!

Nasz Czytelnik mówi, że cieszy go, iż tyle osób dostosowało się do nowych zasad. Apeluje tylko, byśmy na naszych łamach podpowiedzieli, by inni zasłaniali nie tylko usta.