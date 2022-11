Już się mury pną do góry. Powstaje nowa siedziba OHP w Strzelcach Krajeńskich

Były już prace ziemne, powstały fundamenty, a teraz czas na prace murarskie. Te idą pełna parą. Pierwsza z dwóch kondygnacji nowej siedziby ośrodka jest już prawie gotowa. Widać kształt przyszłej stołówki, świetlicy oraz warsztatów. Za niecałe dwa lata będzie tu nowoczesny i funkcjonalny budynek na miarę dzisiejszych czasów.

Rosną mury i rośnie serce, bo długo czekaliśmy na ten obiekt, a teraz on powstaje i to dosłownie na naszych oczach. Biorąc pod uwagę, że w lipcu była podpisana umowa, a w sierpniu przekazanie placu budowy, to prace postępują bardzo szybko i wszystko zmierza w dobrym kierunku. Mamy już praktycznie gotowy parter, gdzie znajdzie się nowoczesna i wielofunkcyjna pracownia gastronomiczna do nauki w zawodzie cukiernik, piekarz i kucharz, a także sala dla młodzieży oraz kuchnia i stołówka - mówi Krzysztof Woźniak, kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich.