Czekali na to wiele lat. W Strzelcach Krajeńskich powstanie nowoczesny budynek OHP

Nadaje się tylko do wyburzenia

Strzelecki ośrodek działa w obecnym budynku od prawie trzydziestu lat. Już wtedy warunki pozostawiały wiele do życzenia, ale jak na tamte czasy nie było co wybrzydzać. Ale lata mijały, a miejsce, w którym uczą się i mieszkają młodzi ludzie coraz bardziej niszczało. Zaczęły pojawiać się głosy o konieczności gruntownego remontu lub budowie zupełnie nowego obiektu. I owszem plany były, ale spełzły na niczym. Pracownicy ośrodka od dawna robią co mogą, aby nieco przypudrować smutną rzeczywistość, ale ich starania to za mało, bo budynek z obdrapanymi ścianami, starymi deskami, odpryskującą farbą i wnętrzami rodem z przaśnej komuny nadaje się już tylko do wyburzenia.