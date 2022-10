Już za kilka dni sieć Aldi otwiera sklep w Gorzowie. O której otwarcie?

- Już 19 października mamy szansę poznać się bliżej - pisze na swojej stronie znana niemiecka sieć handlowa. W przedostatnią środę października otwiera ona pierwszy w Gorzowie sklep. Będzie on się mieścił w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 13, w byłym sklepie Komfort.

Otwarcie sklepu nastąpi o 6.00. O tej godzinie sklep będzie otwierany codziennie od poniedziałku do soboty. Handel będzie odbywał się do 22.00.