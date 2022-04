Kiedy tramwaje pojadą na gorzowski Manhattan? Magistrat podaje datę

Znamy wstępny termin powrotu tramwajów obsługujących Manhattan. To 1 listopada 2022. Taką datę miasto przedstawiło w odpowiedzi na pytanie jednego z mieszkańców. Zapytał on urzędników o długość linii tramwajowych.

W piśmie podpisanym przez sekretarza miasta Eugeniusza Kurzawskiego jest zaznaczone, że 1 listopada 2022 to data - podkreślmy to - planowa. A czy jest ona w ogóle realna?