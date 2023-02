Kociarze czują się tu jak w niebie. I to dosłownie! Zaglądamy do kociej kawiarni. Już otwarta

Urocze kociaki od samego rana odwiedzają tłumy gorzowian. Kawiarnia otworzyła się o godz. 10.00 i wciąż ma gości i wciąż... kolejni "odbijają się od drzwi", bo... brakuje miejsc dla kolejnych osób spragnionych łyka kawy, smaku słodkiego ciacha i towarzystwa puchatego pupila. Zainteresowanie Kitku Cafe jest ogromne . Zdarza się, że ludzie wchodzą nawet do środka tylko po to, by zajrzeć i zobaczyć, jak kocia kawiarnia wygląda, jaki panuje w niej klimat.

Koty wylegują się na fotelach, spacerują między stolikami

Na miejscu pojawiliśmy się po godz. 15.00. Wszystkie stoliki były zajęte, a przy barze czekało kilka osób, by zrealizować swoje zamówienie. Co chwila kolejne osoby zaglądały, by zapytać się o wolne miejsca, inne patrzyły na Kitku Cafe zza szyb.

Na czym polega wyjątkowość tego miejsca? Jak mówi sama nazwa kawiarni, na obecności kotów. To one tutaj są najważniejsze. Gdy byliśmy w Kitku, jeden z gości kawiarni dzwonił do przyjaciela i powiedział mu, że... czuje się tu jak w niebie. I nie tylko on się tutaj tak poczuł. Miłośnicy kotów chętnie je głaskali i fotografowali.