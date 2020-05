Koronawirus w Lubuskiem. Maseczki ściągniemy jako pierwsi w Polsce?

Na to, że już niebawem ściągniemy maseczki z twarzy, daje nadzieję minister zdrowia Łukasz Szumowski.

- Jeżeli okaże się, że wskaźniki w województwach się utrzymują, to być może będziemy regionalnie wydawali takie decyzje. – mówił w tym tygodniu minister.

Sprawa ewentualnego cofnięcia nakazu noszenia maseczek być może wyjaśni się już w tym tygodniu. Według nieoficjalnych informacji, nakaz miałby przestać obowiązywać od poniedziałku 1 czerwca. Podkreślmy jednak wyraźnie: to jeszcze nic pewnego. Poza tym maseczki cały czas trzeba byłoby zakładać np. w sklepie czy komunikacji publicznej. Wychodząc jednak na spacer moglibyśmy oddychać już pełną piersią.