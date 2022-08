Korzystają seniorzy i partnerzy. Można dołączyć do Gorzowskiej Karty Seniora

Senior może sporo zaoszczędzić

Tańsze bilety wstępu na wydarzenia kulturalne czy rozrywkowe, zniżki na zestawy do aparatów słuchowych, zabiegi rehabilitacyjne i kosmetyczne. Do tego jeszcze rabaty na konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne oraz upusty w lokalach gastronomicznych. Wszystko to zapewnia Karta Seniora, którą można dostać w gorzowskim magistracie.

Program promuje aktywne spędzanie wolnego czasu i zachęca do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych oraz daje możliwość preferencyjnego zakupu towarów i usług. Obecnie w katalogu znajduje się blisko siedemdziesięciu partnerów, którzy reprezentują kilkanaście branż. To między innymi usługi kulturalne, sportowe, gastronomiczne, zdrowotne oraz pielęgnacyjne - wylicza Marta Liberkowska, dyrektor miejskiego wydziału informacji i promocji.

Wyrobienie takiej karty jest bardzo proste. Żeby ją dostać wystarczy tylko pokazać urzędnikom dokument tożsamości, który potwierdzi, że dana osoba ukończyła już sześćdziesiąt lat. Trzeba także być mieszkańcami Gorzowa. Kto nie ma meldunku, a mieszka w Gorzowie, musi przedstawić dokument potwierdzający zamieszkiwanie. Każdy gorzowski senior otrzyma imienną kartę, która będzie go uprawniała do korzystania ze zniżek na terenie miasta.