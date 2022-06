Kto przejmuje stery w Stali Gorzów po aresztowaniu prezesa?

„Jak znam Marka G., to sam zrezygnuje”

W związku z zatrzymaniem i aresztowaniem Marka G., w Stali dochodzi do zmian.

- Pełniącym obowiązki prezesa będzie Waldemar Sadowski - mówi nam honorowy prezes Stali. O tym, by Marek G. został formalnie usunięty ze stanowiska szefa klubu nie ma mowy. - Wyobraźmy sobie, że za miesiąc pan Marek G. wychodzi z aresztu oczyszczony z zarzutów. Jakby się zatem czuli ci, którzy by go wysadzili z fotela?! Jak znam Marka G., to on doskonale rozumie sytuację i sam zrezygnuje z bycia prezesem. A jeśli okaże się, że jest niewinny, będzie można go ponownie zaprosić do zarządu. Kiedy usłyszałem, że został zatrzymany, byłem w szoku, bo to człowiek poukładany, inteligentny, a do tego bardzo majętny. W winę Marka G. uwierzę, gdy zobaczę twarde dowody. Ja natomiast w swoim życiu widziałem już wiele osób, które były niesłusznie oskarżane czy skazywane, a później państwo musiało płacić duże odszkodowania - mówi nam senator Komarnicki. Tłumaczy, że formalny wybór nowego sternika klubu ma nastąpić po rezygnacji Marka G.

Jeśli chodzi o Waldemara Sadowskiego, to jest on jednym z czterech wiceprezesów Stali Gorzów. Zawodowo jest natomiast prezesem polskiego oddziału Holz Tusche z Dębna. To działająca od 2005 r. firma zajmująca się materiałami drewnianymi.