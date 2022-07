Liczy się każda kropla. W Lubuskiem krew też jest teraz na wagę złota

Krew jest szczególnie potrzebna w okresie wakacyjnym, bo właśnie wtedy dochodzi do większej niż zwykle liczby wypadków. Tymczasem oddających krew - jak na lekarstwo. To dlatego, że wielu dawców wyjeżdża na urlopy.

Sezon urlopowy jest dla nas wyjątkowo trudny. Krwiodawcy jadą wypoczywać i nie myślą o tym, żeby oddać krew. Do tego dochodzi też zwiększona liczba wypadków, bo w sezonie urlopowym częściej dochodzi do różnych niebezpiecznych sytuacji. Poszkodowani w wypadkach potrzebują krwi natychmiast i to najczęściej w dużych ilościach. Ale przecież ona jest potrzebna również dla pacjentów oczekujących na zabiegi w szpitalach - mówi Krzysztof Piwowarczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.