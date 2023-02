Love is in the air! 23 pary obchodziły jubileusz małżeństwa

Gdy coś się psuje, to się to naprawia. Także w małżeństwie

Każda z par, które świętowały jubileusz otrzymała medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Wręczał je prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.

- Każde takie spotkanie to okazja do rozmów, ale przede wszystkim, by zobaczyć, jakie emocje towarzyszą ludziom po 50 latach pożycia małżeńskiego – mówił nam przy okazji uroczystości. – Przed laty usłyszałem od małżonków, którzy obchodzili złote gody, że oni wychowywali się w czasach, że gdy coś się psuło, to się to naprawiało. Dzisiaj, jak coś się psuje, to się to wyrzuca. Powinniśmy się uczyć, jak naprawiać to codzienne życie, codzienny związek. Andrzej Poniedzielski powiedział kiedyś: „Kobiety nie zmienisz. Możesz zmienić kobietę. Ale to i tak nic nie zmieni”. To powinno działać w obie strony. Małżonkowie nie powinni się rozwodzić” – mówił prezydent Gorzowa.