Lubuskie. Surowy wyrok za znęcanie się nad psem. Sadysta trafi za kratki

Szarpał i rzucał po podłodze

Do dramatycznego zdarzenia doszło w połowie marca ubiegłego roku podczas transmisji na żywo prowadzonej przez jednego z youtuberów. Chłopak rozmawiał ze swoimi fanami i odpowiadał na ich pytania. W pewnym momencie połączył się z mężczyzną, który na oczach pozostałych uczestników transmisji chwycił swojego psa, krzyczał na niego i zaczął nim rzucać. Nie reagował na prośby, aby zostawił szczeniaka i przestał go szarpać, ale z uśmiechem na ustach tłumaczył, że właśnie w ten sposób go wychowuje. W tle było słychać popiskiwanie cierpiącego zwierzęcia.

Więcej o tym przeczytasz tutaj: Mężczyzna znęcał się nad psem podczas transmisji w internecie! Straszył, szarpał i rzucał szczeniakiem o podłogę

Sprawcy szukali internauci

Sprawę nagłośniła Fundacja Leśny Patrol - Ludzie Przeciw Myśliwym, która opublikowała wstrząsające nagranie na swoim profilu w mediach społecznościowych. Na odzew nie trzeba było długo czekać, bo oburzeni internauci niemal natychmiast rozpoczęli poszukiwania sadysty.