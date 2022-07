Mapa śmierci na polskich drogach. Każdy punkt to ludzka tragedia

Ruch na drogach sięga zenitu

Wakacje to czas zwiększonego ruchu na drogach. Letnia atmosfera sprzyja rozluźnieniu, które może być niebezpieczne dla podróżujących. To właśnie ten wakacyjny luz powoduje mniejszą czujność za kółkiem, dlatego zazwyczaj to właśnie w sezonie urlopowym dochodzi do największej liczby wypadków.