Matura 2022 w Gorzowie. Nie taka matematyka straszna, jak ją malują!

Dobrej myśli jest także Maja, która szczególnie dobrze poradziła sobie z zadaniami zamkniętymi.

Jestem typowym ścisłowcem i uważam, że matematyka to jest jeden z najprzyjemniejszych przedmiotów, więc na maturę przyszłam z dużym spokojem. Jeśli chodzi o zadania zamknięte, to wszystkie wyniki mi wychodziły, co w sumie rzadko się zdarza, dlatego jestem dobrej myśli. To było proste, a spodziewałem się czegoś trudniejszego - twierdzi.