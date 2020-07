Miasto kontroluje. A muchy, jak zatruwały życie ludziom, tak zatruwają

S. Bon, kierownik wydziału inwestycji Urzędu Miasta w Witnicy przekazała nam informację, co urzędnicy robią w sprawie problemu z muchami. Pisaliśmy o tym w ubiegłym tygodniu tutaj.

Mieszkańcy pisali wszędzie

Przypomnijmy. Mieszkańcy Białczaka i Pyrzan mają po sąsiedzku fermę norek. I to najpewniej przez nią w okolicznych domach są całe chmary much. Są dosłownie wszędzie. Lepy porozwieszane w domach zapełniają się w ciągu dwóch godzin. W altanie przy domu nie można posiedzieć nawet chwili, bo owady, które obsiadły lampy, belki, stół zaczynają obsiadać ludzi. - Włażą do szklanek, do jedzenia. Nie ma szans, żeby zrobić tu grilla – mówi Magdalena Pyka ze wsi Białczak. Pani Magdalena i jej sąsiedzi męczą się z tymi muchami od lat. I od lat bezskutecznie. – Pisałam już wszędzie. Od inspektora ochrony środowiska, wojewody po rzecznika praw obywatelskich – M. Pyka ma stertę pism gromadzonych przez te lata.