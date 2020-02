Miasto wybrało wykonawcę przebudowy ulic: Chrobrego i Mieszka I. Kiedy ruszą prace?

Jak mówią urzędnicy, roboty powinny rozpocząć się w pierwszej połowie tego roku. Choć wcześniej był plan, by zaczęły się po zakończeniu przebudowy ul. Sikorskiego, urzędnicy ostatecznie nie będą czekać do końca prac w samym centrum miasta. Dodajmy: inwestycja ma być prowadzona tak, aby utrudnienia z nią związane nie "nakładały się" z utrudnieniami związanymi z remontem ul. Sikorskiego.

– Na realizację prac przeznaczono 18 miesięcy od podpisania umowy – informuje Dariusz Wieczorek z wydziału promocji i informacji.

Przetarg na przebudowę wygrało konsorcjum firm ZUE i FDO. Zaoferowało ono zrobienie prac za 69 mln zł. To więcej od tego, co planowało przeznaczyć na inwestycję miasto (59,9 mln zł). Ostatecznie władze Gorzowa zdecydowały się dorzucić brakujące pieniądze.

Firma ZUE przeprowadzała już w Gorzowie wymianę torowiska wzdłuż ul. Walczaka i – co ważne podkreślenie - robiła je dużo wcześniej przed terminem.