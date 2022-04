Miasto zakazuje Stali Gorzów organizacji pokazów fajerwerków. Co na to klub?

"Podczas ostatniego meczu żużlowego Stali Gorzów z Apatorem Toruń, na końcu zawodów odbył się pokaz fajerwerków.

Urząd Miasta poprosi klub o zaniechanie takich praktyk podczas kolejnych zawodów.

Władze miasta uważają, że w sytuacji, kiedy miasto, z wielu przyczyn, odchodzi od takich zachowań, klub również powinien w tej sprawie wykazać się odpowiednią wrażliwością i wyczuciem sytuacji.

Uwagi te znajdą się w pisemnym stanowisku, które zostanie przekazane do klubu Stal Gorzów" - przeczytamy w komunikacie, który został wysłany do mediów we wtorek przez rzecznika prasowego urzędu miasta Gorzów Wiesława Ciepielę.