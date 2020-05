Mieszkania na sprzedaż w Gorzowie. Koronawirus obniżył cenę za metr? Zobaczcie

Gorzowskie murawy polecają się na spacer. Zobaczcie jak tu ładnie

Relaks na łonie natury w samym mieście. Czy to możliwe? Jasne, że tak! Wielu gorzowian wciąż nie odkryło jeszcze tego miejsca, a przecież Gorzowskie Murawy to świetne miejsce na spacer czy też piknik. - Rezerwat obejmuje obszar prawie 80 hektarów. Do 1999 roku znajdował się ta...