Mobilna stacja diagnostyczna niebawem rozpocznie pracę na lubuskich drogach

Kontrola w dowolnym miejscu

Mobilna Jednostka Kontrolna to nic innego, jak jeżdżąca stacja kontroli pojazdów. Składa się ze specjalnie przystosowanej i ważącej kilkanaście ton ciężarówki, która dowozi urządzenie na miejsce pracy, a następnie rozładowuje je przy użyciu hydraulicznego żurawia. Dzięki temu funkcjonariusze będą mogli dokładnie sprawdzić pojazd bezpośrednio na drodze i bez konieczności odsyłania go do tradycyjnych stacji diagnostycznych.