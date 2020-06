MZK testuje autobus hybrydowy. Pasażerów wozi biały mercedes

- Autobus będzie wysyłany do obsługi linii 101, 104, 124 oraz 126 – mówi Marcin Pejski, rzecznik Miejskiego Zakładu Komunikacji. Od wtorku 16 czerwca zaczął on testy autobusu hybrydowego Mercedes-Benz Citaro G Hybrid.

- Test ma na celu zapoznanie się z zastosowaną w autobusie innowacyjną technologią hybrydową oraz porównanie oszczędności w spalaniu oleju napędowego z autobusami hybrydowymi już eksploatowanymi przez gorzowski MZK, tj. autobusami MAN Lion’s City Hybrid – mówi rzecznik Pejski. Hybrydowe MAN-y w Gorzowie jeżdżą od 2017 r.

W pierwszą trasę biały mercedes wyjechał jako linia 126 we wtorek o 12.57 z pętli na ul. Marcinkowskiego. Pasażerów będzie woził po Gorzowie do 5 lipca.