Na budowie szkoły się dzieje! Możecie być zaskoczeni

Na terenach, na których do 2007 r. był szpital miejski, powstaje właśnie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Tak, niejako roboczo – urzędnicy planują w przyszłości konkurs na oficjalną nazwę – nazywa się szkoła, która będzie połączeniem: Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. W poniedziałek 23 marca wybraliśmy się zobaczyć, jak postępują prace.

- Wszystkie prace prowadzimy zgodnie z przyjętym harmonogramem – mówił nam w poniedziałek 23 marca Paweł Bruger, dyrektor do spraw komunikacji w skierniewickiej firmie Mirbud. To właśnie ona już trzeci miesiąc prowadzi prace w kwartale ulic: Warszawska, Szpitalna, Teatralna i Ogrodowa.

Czy szkoła zawodowa przy ul. Warszawskiej w Gorzowie powstanie do 1 września 2021?

Na placu od strony ul. Teatralnej niemal aż roiło się od ciężkiego sprzętu. Na wysokości przystanku kolejowego Gorzów Wielkopolski Wschodni pracowała koparka, tuż za nią - jeden z dwóch spychaczy. A po całym terenie jeździł też sprzęt do ubijania nawierzchni. - Kończymy właśnie roboty ziemne pod warsztatem – wyjaśniał nam P. Bruger z Mirbudu. Opowiadał też o tym, co dzieje się w budynkach po szpitalu. Przez otwarte w wielu miejscach okna doskonale widać, że robotnicy pracują także wewnątrz.

Potwierdzał przy okazji też to, co widać od strony ul. Warszawskiej. Tu pomiędzy głównym budynkiem byłego szpitala a obiektem, gdzie był kiedyś oddział zakaźny, ma powstać hala sportowa. Doskonale widać, gdzie będzie stała, bo wylewane są już pod nią fundamenty.

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu ma skończyć budowę do wakacji przyszłego roku. 1 września 2021 r. w murach szkoły powinien wybrzmieć pierwszy dzwonek. Do szkoły ma tu chodzić około 1 tys. uczniów. Będą się tu uczyć w zawodach, których do tej pory w szkołach nie było. Pojawią się tu zawody stolarskie, technik spawalnictwa. W branży samochodowej będą tu m.in. mechanik i diagnosta (w szkole będzie stacja kontroli pojazdów, z której będą mogli korzystać mieszkańcy). W centrum będą też kształcić się m.in. blacharze i lakiernicy.

Przypomnijmy: Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu powstaje za 104 mln zł.

