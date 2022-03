Na giełdzie w Gorzowie wiosna na całego! 20 marca były tutaj prawdziwe tłumy

Prawdziwy raj dla ogrodników

Wiosenna aura sprawiła, że wiele osób zaczęło już planować prace na działce lub w ogrodzie. A niedzielna giełda to dla nich prawdziwy raj! Można tu przebierać spośród sadzonek przeróżnych kwiatów, krzewów, traw czy drzewek. Pełno było też sprzętu niezbędnego do tego typu prac - kosiarek, pił, podkaszarek oraz grabi i szpadli. W ofercie pojawiły się także meble idealne do ogrodu.