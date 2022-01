Na internie był koronawirus. Szpital wstrzymał przyjęcia na oddział Jarosław Miłkowski

Na oddziale wewnętrznym gorzowskiego szpitala wykryto niewielkie ognisko koronawirusa. Lecznica wstrzymała więc przyjęcia na internę i apeluje do lekarzy rodzinnych o to, by nie kierować tam pacjentów.