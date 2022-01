Nie ma kardiochirurgii?! Zgoda na oddział już jest. Jak wojewoda odpowiada marszałek?

- Konferencja pani marszałek budzi mój sprzeciw. Informacja, że wojewoda nie pozwala na utworzenie centrum kardiochirurgii w Gorzowie to zwykłe kłamstwo, to niedorzeczna manipulacja - mówił w piątek 21 stycznia wojewoda Władysław Dajczak. Odnosił się do czwartkowej konferencji w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. 20 stycznia m.in. marszałek Elżbieta Anna Polak i prezes szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Jerzy Ostrouch opowiadali o chęci utworzenia oddziału kardiochirurgicznego w gorzowskiej lecznicy. Informowali oni, że nie znalazł się on planie transformacji szpitali.