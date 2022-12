Niech ten rezultat was nie zgubi. Wynik starcia Ślęzy Wrocław z AZS AJP Gorzów nie odzwierciedla tego, co było na parkiecie

Gdy przed meczem okazało się, że chora jest pierwsza rozgrywająca Ślęzy Julia Drop (Ieshia Small rozwiązała kontrakt, pauzowała też Aleksandra Mielnicka), to wydawało się, że to czwartkowe (22 grudnia) spotkanie we Wrocławiu może być łatwiejsze dla AZS-u AJP niż to, które miało miejsce na inaugurację sezonu Energa Basket Ligi Kobiet w hali AJP przy ul. Chopina. Jednak nic bardziej mylnego...

Z drugiej strony, gorzowianki same sobie zgotowały ten los, a w zasadzie ich liderka i gwiazda rozgrywek Alanna Smith. Australijska silna skrzydłowa już w 5 min złapała trzy przewinienia, w tym jedno wyjątkowo niepotrzebne, i chcąc nie chcąc, decyzją trenera Dariusza Maciejewskiego, musiała usiąść na ławce rezerwowych. Do tego czasu było 9:4 dla PolskiejStrefyInwestycji Enei Gorzów - chociaż bez zdobyczy punktowej Smith - a od tamtej pory gra wyrównała się i dwie minuty później było nawet 12:11 dla wrocławianek. Celną trójkę zaliczyła eksakademiczka Stephanie Jones. Nasze panie szybko odpowiedziały, a konkretnie zastępująca Smith Chantel Horvat, udaną próbą zza linii 6,75. I to ona też w końcówce zwiększyła tę przewagę punktową do pięciu, po tym jak w efektowny sposób minęła Jones i zanotowała akcję 2+1. Niemniej już ta część gry pokazała, że nie będzie łatwo.