Nikola Horowska i Łukasz Żok z ALKS AJP Gorzów marzenia o finale ME na 200 m muszą odłożyć na później

Przed europejskim czempionatem oboje marzyli o awansie do finału, ale to w Niemczech było poza ich zasięgiem. Nie zmienia to faktu, że obydwoje weszli do półfinału z biegu eliminacyjnego.

Łukasz Żok w czwartek popołudniu był drugi w swoim wyścigu z czasem 20.78 s, co jest jego nowym rekordem życiowym na stadionie otwartym (w hali jego życiówka wynosi 20.60).

– W tym sezonie miałem małe problemy zdrowotne, mało startów, nie obiegałem się z tym dystansem. W półfinale pobiegnę jeszcze lepiej. Z trenerem wiemy co poprawiać, czego nam brakuje – mówił gorzowianin w wywiadzie dla TVP Sport.

I być może faktycznie bieg półfinałowy byłby lepszy, gdyby nie to, że Żok startował z pierwszego toru. Dlaczego, skoro bezpośrednio zakwalifikował się do finału?

Jak napisano na profilu na Twitterze Athletics News, zajmującym się „królową sportu”, „O rozstawieniu Polaka na wewnętrznym (pierwszym lub drugim, decydowało losowanie) torze zadecydował regulamin - o podziale torów decydowały tabele, a nie (jak to zwykle bywa) wyniki eliminacji, w których Żok pobiegł bardzo dobrze”.