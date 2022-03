Nowy park handlowy w Gorzowie przy ul. Walczaka ma ruszyć z końcem tego roku! Shopp City to wyjątkowa inwestycja. Jakie sklepy tu powstaną?

Shopp City będzie kompleksem handlowym w parterowej zabudowie, a jego cała powierzchnia wyniesie... ponad 22 tys. m kw! Pośrodku sklepów znaleźć ma się ogromny parking, który pomieści ponad 850 samochodów. To jedyna taka inwestycja nie tylko w Gorzowie, ale też w Lubuskiem.

Nowy park handlowy w Gorzowie. Jakie sklepy będą w Shopp City?

Dzięki tej inwestycji w Gorzowie powstaną nowe sklepy, takie, jakich w naszym mieście jeszcze nie było. Jakie? Takich informacji wciąż nie udostępniono. Wiadomo natomiast, że inwestycja Shopp City cieszy się sporym zainteresowaniem wśród potencjalnych najemców i nowe marki chcą wejść do Gorzowa. Jakie dokładnie? Bardzo możliwe jest, że na terenie Shopp City zrobimy zakupy w Decathlonie, Tk Maxx oraz Hebe. Podkreślmy: są to na razie informacje nieoficjalne, pewnym jest natomiast, że te sieci chcą wkroczyć do naszego miasta.