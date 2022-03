Od poniedziałku spore utrudnienia dla kierowców. Skrzyżowanie między sądem a pałacem ślubów idzie do przebudowy

Na początku zostanie zamknięty fragment jezdni na nitce od strony budynku sądu, a kierowcy będą się poruszać po jezdni od strony pałacyku ślubów. By ruch był możliwy, na pasie rozdziału między jezdniami będą tymczasowe nawierzchnie. Pozwolą one przejechać z południowej nitki na północną i ponownie wrócić na południową.

Co zrozumiałe, po północnej nitce ul. Roosevelta i al. ks. Andrzejewskiego ruch będzie odbywał się w obu kierunkach. Na remontowanym skrzyżowaniu wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna. Nie byłaby ona nawet za bardzo potrzebna. Zamknięta bowiem zostanie także część ul. Kazimierza Wielkiego od strony ogródków działkowych. Jak zatem będzie można dojechać na Piaski i z nich wyjechać?

By dojechać na osiedle Piaski, będzie można skorzystać z kilku rozwiązań: objazdu przez ul. Błotną, objazdu przez ul. Wyszyńskiego (z przejazdem przez mostek na ul. Owocowej), będzie można też dojechać od ul. Roosevelta do ronda Wyszyńskiego, na nim zawrócić, by z al. ks. Andrzejewskiego skręcić w ul. Kazimierza Wielkiego.

By wyjechać z osiedla, można wybrać m.in. ulicę Chodkiewicza. Na czas prac będzie ona drogą jednokierunkową - od ul. Kazimierza Wielkiego w stronę ul. Wyszyńskiego.