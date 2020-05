Od soboty będzie można jeździć po Gorzowie hulajnogami

Na początek w Gorzowie będzie 60 elektrycznych hulajnóg. Od soboty będzie można je znaleźć m.in. w centrum choćby na skwerze przy byłym Empiku, w parku Górczyńskim czy galeriach handlowych.

- Docelowo chcemy, żeby hulajnogi były na każdym osiedlu. Żeby można było faktycznie poruszać się nimi po całym mieście – mówi Sylwia Gałęzka z blinkee.city – sieci wypożyczalni hulajnóg. S. Gałęzka tłumaczy, że będą prowadzone obserwacje i w zależności od tego, gdzie będą najczęściej używane, tam będą ustawiane.

Hulajnogi tylko dla pełnoletnich Od soboty w Gorzowie będzie 60 hulajnóg. – Ale, jeśli się przyjmą i mieszkańcy chętnie będą nimi jeździć, to może być ich znacznie więcej – zaznacza S. Gałęzka.

Żeby skorzystać z hulajnogi trzeba zainstalować na swoim telefonie specjalną aplikację. A później, to już podobno wszystko jest proste: podchodzimy do wybranego pojazdu, naciskamy przycisk w aplikacji i już możemy jechać.

Hulajnogi, które pojawią się w Gorzowie są jednoosobowe, mają ograniczenie do 25 km/h, światła LED z przodu i z tyłu, a także dwa, niezależne od siebie hamulce - elektryczny oraz intuicyjny. – Mogą z nich korzystać tylko osoby, które mają ukończone 18 lat – zaznacza Monika Chróścicka – Wnętrzak, rzecznik prasowy blinkee.city.

Elektryczna hulajnoga na całą dobę Użycie hulajnogi, to na początek 2,5 zł opłaty startowej. Następnie za każdą kolejna minuta jazdy, to 0,49 zł. Z kolei postój hulajnogi kosztuje 9 gr za minutę (jeśli np. chcemy wejść do sklepu lub urzędu, ale jeszcze nie zwalniamy pojazdu). Jest też możliwość wypożyczenia pojazdu na całą dobę, wtedy zapłacimy 49 zł. Ale można wtedy korzystać z różnych hulajnóg w różnych częściach miasta.

Na tzw. jednym ładowaniu baterii hulajnogą można przejechać ok. 22 do 25 km (to zależy od warunków, w jakich jedzie i od wagi użytkownika).

Hulajnogi są dezynfekowane Przypomnijmy, firma planowała wprowadzić do Gorzowa hulajnogi już w marcu. Jednak z powodu epidemii koronawirusa trzeba było to przełożyć. – Mamy dobrze wypracowany system dezynfekcji. Ale i tak prosimy użytkowników aby używali rękawiczek lub dezynfekowali dłonie, tak jak to robią przy zakupach – tłumaczy M. Chróścicka – Wnętrzak.

