Oddałeś już głos na BO2023? Zostało niewiele czasu!

2124. Tyle ważnych głosów do piątkowego południa 21 października oddali gorzowianie w głosowaniu na Budżet Obywatelski 2023. Oddawanie głosów rozpoczęło się 13 października tuż po północy. Trwa ono do 23 października, zakończy się o 23.59.

Jakie inwestycje do zrobienia? Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2023

W tym roku gorzowianie wybierają spośród pomysłów zgłoszonych w dwóch dzielnicach - na Dolinkach i na osiedlu Staszica. A dlaczego nie we wszystkich dziesięciu rejonach? Bo w pozostałych ośmiu częściach miasta, a także w kategorii ogólnomiejskiej i oświatowej, pomysłodawcy porozumieli się między sobą, które zadania zostaną zrobione. Takie rozwiązanie jest możliwe, aby w jak najlepszym stopniu wykorzystać przeznaczone na budżet obywatelski pieniądze. W przypadku rejonów jest to 464,1 tys. zł na dzielnicę, z kolei w kategorii ogólnomiejskiej - 663 tys. zł.

Budżet Obywatelski 2023. Jak zagłosować?

By oddać ważny głos, wystarczy wybrać jeden pomysłów w którejś z dwóch dzielnic.

Głosowanie odbywa się na stronie: gorzow.konsultacjejst.pl, na której znajduje się formularz. Aby głos został przyjęty, należy w nim podać numer telefonu, na który przyjdzie kod weryfikacyjny, który trzeba wpisać do formularza.

Wyniki powinny zostać ogłoszone jeszcze w tym miesiącu. Wybrane przez mieszkańców pomysły pójdą do realizacji w przyszłym roku.