Opóźni się przebudowa ulic Chrobrego i Mieszka I w Gorzowie. Jak obecnie idą prace? Magdalena Marszałek

Nie do końca grudnia, ale do maja przyszłego roku potrwają roboty związane z przebudową ulic Chrobrego i Mieszka I w Gorzowie. Na początku listopada wykonawca złożył w Urzędzie Miasta wniosek o przedłużenie terminu zakończenia inwestycji. Nie oznacza to jednak, że na placu budowy nic się nie dzieje. Mimo planowanego opóźnienia prace w tej remontowanej części miasta idą pełną parą.