Orientuj się i biegnij. Gorzów będzie miał nową wiosenną tradycję?

- Bieg Wielkanocny to wydarzenie z kilkuletnią tradycją, jednak w tym roku jego charakter zmienia się ze sportowego na sportowo-kulturalny - mówi Marta Liberkowska z wydziału promocji i informacji. Właśnie zapowiada Gorzowski Rajd Wielkanocny, który odbędzie się 9 kwietnia (to sobota przed Niedzielą Palmową).

- Zadaniem uczestników rajdu będzie odwiedzenie co najmniej kilku spośród biorących udział w przedsięwzięciu instytucji kultury, edukacji i punktów naszych partnerów. A do udziału w wydarzeniu przyłączali się: Muzeum Lubuskie, Filharmonia Gorzowska, Młodzieżowy Dom Kultury, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Sztuki, Inneko i Galeria Askana oraz Klub Koszykówki Kangoo Basket i pole golfowe „Zawarcie”. W sobotę 9 kwietnia każda z instytucji oraz punkty będą czekały na uczestników rajdu od 10.00 do 14.00. W każdym z punktów uczestnik po wizycie otrzyma naklejkę na mapę rajdu, potwierdzającą jego obecność w konkretnym punkcie. Z zapełnioną mapą uczestnicy spotkają się w finale na polu golfowym „Zawarcie”. Zachęcamy do spacerów, jazdy na hulajnogach, korzystania z rowerów i komunikacji miejskiej - dodaje M. Liberkowska.