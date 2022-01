Orkiestra zagra po raz trzydziesty. Finał w pandemii jest hybrydowy.

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy obchodzi jubileusz, bo zagra już po raz 30.! Będzie to już druga edycja w czasie pandemii, a charakter wielu finałów w regionie będzie, jak to w dzisiejszych czasach, ... hybrydowy. Tak będzie choćby w Gorzowie.

W północnej stolicy Lubuskiego niedzielny finał będzie połączeniem imprez w plenerze i imprez transmitowanych przez internet. Już o 10.00 na terenach „popoligonowych” rozpocznie się bieg Policz się z Cukrzycą, a w hali sportowej OSiR-u przy ul. Słowiańskiej - turniej halowej piłki nożnej. Rozrywkowo będzie także w Szkole Podstawowej nr 20 na Manhattanie. Od 11.40 do 17.00 odbywać się w niej bowiem będzie Maraton Taneczny.