WOŚP w Gorzowie. Gdzie pójść na finał? Co wylicytować?

Tegoroczny finał będzie wyglądał nieco inaczej od tych sprzed pandemii. Na Starym Rynku stanie bowiem scena, na którym nie będzie koncertów, ale odbywać się będą spotkania ze znanymi gorzowianami i z której przeprowadzane będą licytacje gadżetów. A co będzie można wylicytować?

Będzie tradycyjny voucher od prezydenta Jacka Wójcickiego. - Będzie to wizyta z niespodzianką. Ona może się odbyć u kogoś w domu lub w firmie - mówił we wtorek prezydent. Oprócz tego do wylicytowania będzie m.in. voucher na uderzenie w Dzwon Pokoju 2 lipca 2022, kask z autografami żużlowców Stali czy reprodukcja obrazu Zdzisława Beksińskiego.