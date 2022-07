Oskar Paluch ze Stali Gorzów złotym medalistą mistrzostw Europy na żużlu! W rywalizacji par do 19 lat

Jak przeczytamy na oficjalnej stronie kadry narodowej na żużlu polskizuzel.pl, polscy żużlowcy pod taśmą pojawili się w trzecim biegu i już na starcie objęli prowadzenie, którego nie oddali do samego końca. Czesi byli bez szans w tym starciu. Następnie reprezentantom naszego kraju przyszło walczyć w siódmym wyścigu z Niemcami, którzy stawiali delikatny opór. Po bardzo dobrym starcie Wiktora Przyjemskiego i Oskara Palucha do rywalizacji włączył się Norick Bloedorn, który rozdzielił naszych zawodników i pomknął po dwa “oczka”. Jedenasta odsłona zmagań w Rydze to bezproblemowe zwycięstwo Polaków, którym przyszło zmierzyć się z osłabioną reprezentacją Wielkiej Brytanii. W piątkowych zawodach, które odbywały się na wyspach wypadkowi uległ Leon Flint, więc na Mistrzostwa Europy Par U19 przyjechał tylko Sam Hagon.

Trzynasty wyścig to triumf Francisa Gustsa, który po wygranym starcie nie oddał prowadzenia do samego końca. Dojechał do mety jako pierwszy, a tuż za jego plecami przyjechali Wiktor Przyjemski i Oskar Paluch. Biegowe zwycięstwo w szesnastym biegu z reprezentacją Szwecji. Przez cztery okrążenia Oskar Paluch musiał się nieźle namęczyć i powalczyć trochę ze swoimi rywalami, który łatwo punktów nie chcieli oddać. Ostatecznie do mety dojechał na przedostatnim miejscu. W wyścigu zamykającym zmagania w Rydze zawodnicy z Polski triumfowali podwójnie. Rywalizacja zakończyła się wynikiem 5:1, a nasi reprezentanci zgarnęli złoty medal. Srebro dla Łotwy, a brązowymi medalistami zostali żużlowcy ze Szwecji.