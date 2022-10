Oświetlenie ma znaczenie. Teraz można za darmo sprawdzić światła w swoim samochodzie

Być widocznym i widzieć

Jesienna aura wymusza na wszystkich uczestnikach ruchu drogowego zwiększoną uwagę i koncentrację. To szczególnie trudny czas dla kierowców, bo opady deszczu oraz leżące na drodze liście nie ułatwiają jazdy. Sporym utrudnieniem dla zmotoryzowanych jest także szybko zapadający zmierzch i często pojawiająca się o tej porze roku mgła. Dlatego tak ważne jest prawidłowe ustawienie reflektorów samochodowych.

Kiedy w dzień światła pełnią rolę oznaczenia pozycji pojazdu na drodze, tak po zapadnięciu zmroku ich rolą jest również oświetlenie drogi przed pojazdem, a więc także znajdujących tam nieoświetlonych przeszkód czy pieszych. Jeśli światła działają prawidłowo, wówczas mamy dużo większe szanse na właściwą reakcję, która może ostatecznie zdecydować czy do potrącenia dojdzie czy też będziemy mogli tego uniknąć. To nie kwestia zaniedbania technicznego, które może się skończyć upomnieniem ze strony policjanta czy diagnosty, ale w wielu momentach sprawa życia i śmierci - tłumaczy Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.

Policja rozpoczęła kampanię „Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo”. Lubuska Policja

Nieprawidłowo ustawione lampy nie tylko uniemożliwiają kierującemu wcześniejsze dostrzeżenie pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem, ale też oślepiają innych kierowców. A to może bezpośrednio przyczynić się do wypadku. Problem jest poważny i potwierdzają to statystyki. Okazuje się bowiem, że źle ustawione światła ma ponad 80 procent pojazdów, a na samochody "strzelające" reflektorami po oczach skarży się aż 98 procent kierowców.