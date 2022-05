Oto Kłodawka, jakiej... nie widzieliście. Spłynęli nią kajakarze

Tym razem spływ tradycyjny, czyli wiosenny. Kajakarze ruszyli z Mironic, z których do pokonania w drodze do Gorzowa mieli 15 km. Dzięki fotoreportażowi, który nam udostępnili, możemy zobaczyć, jak wygląda rzeczka w miejscach, w które zna niewielu. Gorzowianie znają bowiem Kłodawkę jedynie od mostku na ul. Owocowej po miejsce, w którym wpływa ona do Warty. A to jednak zaledwie niewielki fragment.

Kłodawka ma bowiem 27,2 km. Wypływa z jeziora Karskiego Wielkiego w Zachodniopomorskiem. W Gorzowie przepływa m.in. w okolicy Parku Róż. To właśnie woda z rzeczki zasila - gdy potrzeba - parkowy staw. Do Warty Kłodawka wpada na wysokości ulicy Garbary.

